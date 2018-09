Aeroporto di Pescara: vento troppo forte, ritardi e voli cancellati

Aereoporto di Pescara -Irrompe il maltempo sull’Abruzzo, disagi e voli cancellati a Pescara.

Aeroporto di Pescara – Verso le 13:30 odierne, il fronte freddo generato da una saccatura di origine Nord Atlantica ha raggiunto l’Abruzzo apportando un drastico cambiamento delle condizioni meteorologiche.

Infatti, nel giro di poco tempo si è passati da una splendida giornata di sole a piogge intense, mareggiate e venti particolarmente forti. Ed è proprio a causa delle raffiche di vento particolarmente intense che, all’aeroporto di Pescara si stanno verificando dei disagi. Il volo Ryanair proveniente da Varsavia è stato dirottato sull’aeroporto di Ciampino. Il velivolo arrivato dalla Polonia ha tentato diverse volte l’atterraggio nel capoluogo adriatico, ma, per ragioni di sicurezza, si è optato per il dirottamento nella Capitale. I viaggiatori raggiungeranno successivamente Pescara in autobus.

Secondo gli ultimi aggiornamenti meteorologici, le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare in nottata. Tuttavia, vento forte e mareggiate continueranno ad interessare l’Abruzzo anche nella giornata di domani.



Articolo di Luca Mennella



