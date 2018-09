Meteo : il grecale sferza l’Italia, che fresco oggi! Instabile sulle Isole

Aria fresca dilaga su tutta Italia. Temperature in calo ovunque, che fresco stamane!

Meteo / L’aria molto fresca di provenienza artica sta invadendo il Mediterraneo spazzando via l’estate in maniera definitiva. Le temperature sull’Italia sono crollate vistosamente in particolare sulle regioni adriatiche più esposte alle fresche correnti giunte dai quadranti nord-orientali.

Il vento di grecale sta sferzando gran parte del nostro Paese, specie le regioni centrali, il lato adriatico e il versante ionico. Il vento purtroppo sta rendendo impossibili le opere di soccorso dei vigili del fuoco in Toscana, dove è scoppiato un vasto incendio.

Con l’ingresso di aria fresca ma decisamente secca i cieli si presentano sereni su quasi tutto il centro-nord. Un po’ di instabilità in più invece la ritroviamo al sud, specie sulle isole maggiori.

Nel corso della giornata di oggi, 25 settembre 2018, ci aspettiamo un totale rasserenamento dei cieli su quasi tutta Italia : le uniche note di instabilità le troveremo al mattino in Sardegna e Calabria e tra pomeriggio e sera sulla Sicilia. In particolare saranno possibili temporali e rovesci tra palermitano, trapanese, agrigentino ed ennese. Altrove tanto Sole e soprattutto tanto vento. Mari mossi su Adriatico, Ionio e Tirreno occidentale e meridionale.

CHE FRESCO OGGI!

Le temperature sono crollate su quasi tutta Italia. Solo in Sicilia resistono temperature sopra i 20°C ma è solo questione di ore. Le minime di stamane sono comprese tra i 9/10°C del nord e i 14-18°C del centro-sud, Sicilia esclusa. In molte aree interne del centro-nord la colonnina di mercurio si è portata anche sotto i 10°C.

Nel pomeriggio le massime raggiungeranno i 18/20°C su gran parte dell’Italia centro-settentrionale, mentre al sud avremo valori tra i 18 e i 23°C. Insomma si farà sentire ovunque l’aria fresca!







Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte