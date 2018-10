Giappone, allerta massima : in arrivo il potente tifone Trami, investirà tutto il Paese

Autunno da dimenticare in Giappone sia per i terremoti e che il maltempo a tratti davvero estremo. Dopo il devastante tifone Jebi di qualche settimana (VEDI QUI LE IMMAGINI), si prepara una nuova tempesta di pari potenza che nel corso del week-end farà certamente parlare di se.

Stiamo parlando del tifone Trami, ciclone tropicale che poche ore fa ha sfiorato Taiwan e si dirige direttamente sul Giappone meridionale. Ieri aveva raggiunto la categoria 5 (la massima potenza) mentre ora è stato declassato a categoria 2 presentando venti fino a 170 km/h, onde marine fino a 11 metri e piogge torrenziali. Il ciclone è situato a circa 400 km a sud di Okinawa, all’estremo sud del Giappone, dove è previsto arrivare nella mattina di sabato 29 settembre. Impressionante l’occhio del ciclone di Trami :

Thanks in large part to upwelling, Typhoon #Trami has weakened but is expected to re-intensify over the next few days before making landfall in southern #Japan pic.twitter.com/qb9Rqdvyic

— John Kassell (@JPKassell) September 27, 2018