Grecia, forte scossa di terremoto nel mar Ionio : trema il Peloponneso

Intensa scossa di terremoto in Grecia, epicentro nel mar Ionio. DATI EMSC.

Una scossa di terremoto di forte entità è stata registrata oggi 27 settembre 2018, esattamente alle 12.21, nel mar Ionio meridionale a largo della Grecia.

Stando ai primi dati preliminari giunti dai sismografi dell’EMSC (centro sismico del Mediterraneo) il terremoto ha raggiunto la magnitudo 5.2 sulla scala richter con ipocentro fissato a circa 10 km di profondità. Epicentro individuato esattamente nel mar Ionio meridionale, circa 37 km a largo della costa occidentale della Grecia, nel Peloponneso. I dati dell’INGV specificano che si è trattato di un sisma di magnitudo 5.1 sulla scala richter.

Il sisma è stato avvertito nettamente su tutta la Grecia sud-occidentale, in particolar modo tra i centri abitati di Nestoras, Gargalianoi, Filiatra e Navarino. Non dovrebbero esserci danni a cose o persone.

La scossa non è stata avvertita al sud Italia.



Articolo di Raffaele Laricchia



