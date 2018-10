Milano, disastro al gattile di Rho : incendio uccide quasi 100 mici

Strage di gatti a Rho, incendio improvviso all’alba, distrutto un intero gattile.

Un improvviso incendio è divampato all’alba di oggi 27 settembre nel gattile di Rho, centro abitato del milanese. La struttura denominata “Dimensione Animale” sorgeva in via Turati ed ospitava oltre cento gatti : il disastro sembra essere avvenuto a seguito di un cortocircuito ma non ci sono ancora certezze a riguardo.

L’incendio ha ucciso quasi 100 gatti che comprendono sia quelli chiuse nelle gabbie e sia quelli situati in infermeria. Una piccola parte dei mici sono riusciti a fuggire all’incendio.



Le fiamme sono partite dal quadro elettrico della struttura e a dare l’allarme è stato un residente della zona attorno alle 07.00 del mattino. Sul posto sono giunti gli automezzi dei pompieri e due pattuglie della Polizia locale di Rho. La struttura non sarà sequestrata, essendo stato escluso l’atto doloso.