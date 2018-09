Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 27 Settembre 2018 (ultimi terremoti, orario)

Terremoto in tempo reale INGV /Diverse scosse registrate in nottata. Aggiornamenti in diretta.

Terremoto in tempo reale, INGV / Dopo la totale assenza di scosse di ieri, nella notte sono state registrate diversi deboli episodi prevalentemente sul centro Italia, in particolare tra reatino, maceratese e perugino. Sisma moderato alle isole Eolie, non avvertito per via della profondità elevata. Altrove nulla da segnalare al momento.

Di seguito troverete l’elenco con tutte le scosse registrate in Italia oggi 27 Settembre 2018 con magnitudo superiore al 2.0 della scala richter (secondo lo schema “orario, epicentro e magnitudo”). In caso di eventi rilevanti o ben avvertiti ci saranno focus cliccabili con maggiori informazioni. Non saranno inserite le scosse strumentali, con magnitudo inferiore al 2.0 della scala richter, a meno di eventi estremamente superficiali e quindi avvertiti dalla popolazione.

TERREMOTO ORARIO , COMUNE DELL’EPICENTRO E MAGNITUDO

– ore 00.50 (ISOLE EOLIE) – M3.4

– ore 01.11 (LAZIO — PIEDIMONTE SAN GERMANO, FR) – M2.2

– ore 01.17 (VISSO, MC) – M2.1

– ore 05.18 (AMATRICE, RI) – M2.0

– ore 06.13 (UMBRIA — SPOLETO, PG) – M2.1

(ultimo aggiornamento ore 09.30)

PROTEZIONE CIVILE : “si teme una scossa più forte in Molise” — LEGGI QUI

SCOPERTA DELL’INGV : il magma sotto l’Appennino la causa di forti terremoti? LEGGI QUI >>>



