Ancora incendi in toscana: rogo divampa nell’empolese valdelsa

Non c’è pace per la Toscana, colpita ancora da incendi in queste ultime ore.

Un rogo è divampato oggi, in mattinata, anche nell’Empolese Valdelsa: l’incendio, di notevoli dimensioni, è divampato nel territorio di Vinci, nei pressi di via Poggio all’Oglio.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco di tre distaccamenti: Empoli, Petrazzi e Firenze Ovest. In supporto è giunto l’elicottero Drago in dotazione dal nucleo dei vigili del fuoco di Arezzo, oltre ai volontari antincendi boschivi gestiti dalla sala operativa della Regione Toscana.

L’incendio dovrebbe ora essere stato domato.



