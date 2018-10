Maremoto in Indonesia : si temono molte vittime. Nuovo video dello tsunami

Ancora notizie frammentarie dall’Indonesia. Travolte Palu e Donggala, si teme un disastro.

Sono passate alcune ore dagli ultimi aggiornamenti sul devastante tsunami che ha colpito l’Indonesia centrale e precisamente le coste occidentali dell’isola di Sulawesi a seguito del potentissimo terremoto di magnitudo 7.6 avvenuto attorno a mezzogiorno.

Il terremoto, nonostante è avvenuto sulla terraferma, è riuscito a generare un’onda di tsunami (QUI IL PRIMO VIDEO CHE VI ABBIAMO MOSTRATO) piuttosto circoscritta ma molto incisiva : sono state colpite dall’onda anomala quasi esclusivamente le coste occidentali dell’isola, in particolare le città di Palu e Donggala che sono state letteralmente travolte. Tutto è accaduto in pochi attimi tra lo stupore della gente : le autorità avevano dichiarato impossibile la formazione di uno tsunami, tant’è vero che i principali enti mondiali hanno subito ritirato l’allarme appena dopo il terremoto. Purtroppo non è andata così e lo tsunami, seppur circoscritto, si è verificato e ha travolto le due città indonesiane con un’onda alta circa 3 metri che ha spazzato via ogni cosa trovava sul tragitto.

Impressionante questo nuovo video appena arrivato in redazione :

Le ultime notizie parlano di almeno 5 vittime accertate ma si teme un numero molto più alto di vittime, anche a causa del terremoto che ha pesantemente colpito i centri abitati prossimi all’epicentro da cui ancora non giungono notizie.







Articolo di Raffaele Laricchia

