Terremoto in Indonesia, ultime notizie : devastante tsunami travolge Palu [VIDEO]

Importanti aggiornamenti dall’Indonesia. Violento tsunami si abbatte su Palu dopo il terremoto. Il video.

Vi abbiamo aggiornato oggi pomeriggio riguardo un fortissimo terremoto di magnitudo 7.6 avvenuto in Indonesia, esattamente sull’isola di Sulawesi, la più grande del Paese. Il potente terremoto è avvenuto sulla terraferma, nel punto più stretto dell’isola in una zona piena di foreste ma anche piccoli centri abitati da cui non giungono notizie.

La città più vicina, Palu (distante 50 km) ha subito danni ingenti a seguito del sisma. Numerose le case crollate e, al momento, 2 vittime e 10 feriti.

Non è tutto : il terremoto pare abbia scatenato uno tsunami piuttosto localizzato ma molto violento sulle coste occidentali dell’isola. Nonostante l’allarme tsunami fosse rientrato secondo i principali enti mondiali, l’onda anomala è riuscita ugualmente ad abbattersi sulle coste indonesiane ed in particolare nella baia di Palu.

Il video che vi mostriamo pare arrivi proprio da Palu e sta facendo rapidamente il giro del web : lo tsunami travolge le coste e la città trascinando via tutto ciò che trova sulla sua strada. Impossibile ora quantificare vittime, feriti o dispersi.

Pare non si tratti di una bufala dopo un’attenta ricerca su eventuali “copie” del video riguardanti altri eventi del passato.

NUOVO VIDEO DELLO TSUNAMI, vedi qui >>



Articolo di Raffaele Laricchia



