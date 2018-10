Ultim’ora: violentissima scossa di terremoto in Indonesia, epicentro su terraferma. Si temono gravi danni.

Vi avevamo informato in un articolo precedente di una intensa scossa sismica avvenuta in mattinata in Indonesia. Poco fa, alle ore 12.02 italiane, una nuova violentissima scossa di terremoto si è verificata poco fa nella stessa zona, ovvero sull’Isola di Celebes.

Il terremoto, dalle prime stime, è stato di magnitudo 7.4/7.6 sulla scala Richter ed è avvenuto a una profondità superficiale, di circa 10 km. Epicentro a una settantina di chilometri da Palu, città molto popolosa sulla costa centro-occidentale dell’Isola di Celebes.

Data l’intensità del sisma e l’epicentro avvenuto sulla terraferma non lontano da aree abitate, si temono gravi danni a cose e persone. Vi terremo informati sugli sviluppi nei prossimi minuti e nelle prossime ore.

Ecco la mappa che mostra l’epicentro della scossa, secondo le rilevazioni dell’EMCS:







