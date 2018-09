Meteo : oggi ancora alta pressione, ciclone verso la Grecia – le previsioni

Si rinforza l’anticiclone sull’Italia. Tempo stabile oggi, il ciclone Zorbas si muove verso la Grecia.

Meteo / Dopo le intense mareggiate avvenute ieri in Sicilia (VEDI QUI I VIDEO) la situazione sta rapidamente migliorando su tutto il sud : il ciclone simil-tropicale Zorbas si sta infatti allontanando verso est, avvicinandosi in maniera minacciosa verso la Grecia.

Il piccolo ma insidioso vortice ciclonico (visibile dal satellite) presenta raffiche di vento superiori ai 100 km/h, mareggiate estreme e piogge intense e si sta abbattendo in questi minuti sul Peloponneso meridionale. Nelle prossime ore coinvolgerà anche il Dodecanneso causando intense piogge e gravi mareggiate.

In Italia invece si sta rinforzando l’alta pressione che regalerà un sabato decisamente stabile e soleggiato : nel corso della giornata di oggi, 29 settembre 2018, non ci aspettiamo piogge ad eccezione di isolatissimi piovaschi lungo l’arco alpino orientale nel pomeriggio. Le nubi ora presenti al sud (specie Puglia centrale e Calabria) tenderanno a dissolversi nel corso della mattinata.

Possibilità di foschie e locali banchi di nebbia stasera e nelle ore notturne al nord e nelle valli del centro.





Le temperature massime sono attese in lieve aumento tanto che saranno comprese tra i 20 e i 26°C, mentre le minime sono attese in calo specie in pianura Padana e al sud.



Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte