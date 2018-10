Festa dei nonni 2018: immagini carine e divertenti da scaricare e condividere

Fra 2 giorni sarà la Festa dei nonni, una giornata dedicata alla loro importantissima figura e all’imprescindibile rapporto nonni-nipoti, che spesso gioca un ruolo fondamentale nella crescita dei bambini.

La Festa dei nonni si festeggia il 2 Ottobre, giorno in cui la Chiesa ricorda gli angeli. Si tratta di una ricorrenza relativamente recente, se si confronta con altre feste come quella della mamma o del papà: è stata infatti istituita in Italia nel 2005.

In occasione della festa dei nonni l’UNICEF ha organizzato un’iniziativa che si svolge in questo week end. Visto che dove ci sono nonni, ci sono anche bambini, il fondo per l’infanzia ha mobilitato oltre 1.500 volontari in oltre 400 piazze d’Italia per sostenere con varie iniziative la campagna ‘Ogni bambino è Vita’. Nelle piazze saranno ricordati i giocattoli di una volta, i mestieri dimenticati, anche con i racconti dei nonni, con musiche, balli e altre attività. Sarà possibile acquistare l’intramontabile Yo-Yo, la trottola, il domino classico e domino per i più piccoli.

Di seguito vi regaliamo alcune belle immagini da poter salvare e pubblicare sui social o da inviare ai vostri nonni, per dedicargli il vostro affetto anche così.







