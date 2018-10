L’arrivo dello tsunami in Indonesia: video testimonianza incredibile

Tristi aggiornamenti dall’Indonesia, dove il bilancio del catastrofico terremoto con tsunami che ha colpito l’isola di Sulawesi è salito a oltre 832 morti. Ancora imprecisato il numero di dispersi e tanti i feriti.

Il disastro maggiore è avvenuto nella città di Palu, che conta oltre 300 mila abitanti, dove proprio al momento del terremoto e del successivo maremoto era in corso una grande festa in spiaggia, affollata quindi da tantissime persone. Molti sono stati così travolti dall’onda anomala, che non ha lasciato scampo.

Sutopo Purwo Nugroho, portavoce della Protezione civile, ha specificato che il numero delle vittime è relativo soltanto alla città di Palu, investita dall’onda di due-tre metri che ha fatto seguito alla scossa di magnitudo 7.5. Sempre a Palu centinaia di detenuti sono scappati da una prigione, dopo le forti scosse che hanno provocato il crollo della struttura.

Intanto arriva una nuova testimonianza video incredibile: un filmato girato da un tetto di un edificio proprio durante l’arrivo della devastante onda anomala, con gente in fuga che cerca di mettersi al riparo.

