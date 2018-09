Previsioni meteo Protezione Civile: maltempo e calo delle temperature in arrivo domani

Torna il maltempo nella giornata di domani, per l’entrata di una saccatura (bassa pressione) sul bacino del Mediterraneo che determinerà piogge e temporali soprattutto al centro-nord.

Di seguito, il bollettino meteo della Protezione Civile per la giornata di domani:

Previsioni meteo Lunedì 1 Ottobre 2018

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana centro-settentrionale, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati su pianure di Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia sud-orientale;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Nord, resto della Toscana, Umbria, Marche, Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Campania, e dalla serata sui settori tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a localmente moderati su Appennino umbro-marchigiano, settori orientali del Lazio centro-meridionale, Abruzzo, Molise e Campania centro-settentrionale.

Nevicate: mediamente al di sopra dei 1500-1800m sulle zone alpine, in calo fino ai 1200-1400m sui settori orientali, con accumuli al suolo deboli o localmente moderati, specie su Trentino-Alto Adige.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile diminuzione al Nord, specie sulle zone alpine.

Venti: tendenti a forti o di burrasca, settentrionali al Nord, occidentali sulla Sardegna;

tendenti a localmente forti occidentali su Toscana, Lazio, Umbria e Marche.

Mari: agitato o molto agitato il Mar di Sardegna; da molto mossi ad agitati il Mar Ligure al largo, il Tirreno ed in serata il Canale di Sardegna; localmente molto mosso l’Adriatico al largo.







Articolo di Francesco Ladisa

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte