Maltempo Toscana: grossa tromba marina a Cecina, il video

Anche la Toscana è interessata in queste ore dalla perturbazione atlantica che sta portando piogge e temporali di forte intensità soprattutto al Nord e sul versante tirrenico della penisola.

In tarda mattinata, una tromba marina si è sviluppata nello specchio d’acqua antistante le località marittime di Rosignano, Cecina, in provincia di Livorno. Il vortice, di notevoli dimensioni da come si può osservare nel video, ha percorso diversi metri per poi raggiungere la terraferma prima di dissolversi. Non si segnalano particolare conseguenze anche se non sono da escludere dei locali danni agli stabilimenti della zona, nel tratto di litorale raggiunto dalla tromba marina.

Articolo di Francesco Ladisa

