Meteo oggi: torna il maltempo, attese piogge e temporali

Meteo oggi – Nuova perturbazione, atteso maltempo diffuso.

Meteo oggi – Nel corso della giornata odierna, a causa dell’arrivo di una moderata saccatura Nord Atlantica, assisteremo ad un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche che apporterà piogge e temporali su diverse regioni del territorio italiano.

Attualmente piogge e rovesci stanno già interessando le seguenti regioni: Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Trentino e Friuli. Isolati temporali e rovesci interessano anche la Campania. Nelle prossime ore, la situazione tenderà a peggiorare ulteriormente a partire dalle regioni di Nord Ovest e quelle tirrenche. Su queste zone, a partire dal primo pomeriggio, rovesci e temporali apporteranno condizioni di maltempo diffuso. In serata la situazione meteorologica continuerà a presentarsi instabile su molte regioni e in particolar modo su: Friuli, Veneto, Trentino, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Variabile e meno instabile su Piemonte, medio e basso Adriatico e Sud Italia.

Temperature in calo al Nord e sull’alto Tirreno, stabili o in lieve aumento lungo le regioni del medio e basso Adriatico e al Sud. Mari mossi o molto mossi i bacini occidentali, poco mossi i restanti bacini italiani. Ventilazione in riforzo da Maestrale in Sardegna, da Scirocco sui restanti mari. Maggiori informazioni verranno fornite in fase di nowcasting. Puoi consultare le previsioni grafiche per oggi e domani seguendo il link sotto:

– Meteo oggi-domani: le previsioni grafiche di InMeteo.







Articolo di Luca Mennella

