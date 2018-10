Meteo Protezione Civile: diffuso maltempo domani al centro-sud

Giornata di maltempo domani al centro-sud per lo spostamento del vortice depressionario in azione sulla penisola verso il basso Tirreno. Tempo in miglioramento invece sul Nord Italia.

Vediamo il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Martedì 2 Ottobre 2018

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Romagna, settori nord-orientali delle Marche, Sardegna settentrionale, Campania meridionale, Basilicata occidentale e meridionale, Puglia meridionale e centrale ionica, Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori appenninici e nord-orientali dell’Emilia Romagna e sul resto delle regioni centro-meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile diminuzione su Emilia-Romagna e Centro-Sud; massime in locale sensibile aumento su Piemonte e Lombardia.

Venti: forti o di burrasca nord-orientali su Liguria, settori adriatici settentrionali e Toscana, settentrionali sulla Sardegna.

Mari: agitati o molto agitati Mare e Canale di Sardegna; da molto mossi ad agitati il Mar Ligure, l’Adriatico settentrionale e lo Stretto di Sicilia; molto mosso il Tirreno. Tutti in attenuazione serale.

Leggi anche le previsioni per i prossimi giorni >>







Articolo di Francesco Ladisa

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte