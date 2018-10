Meteo Sicilia: arriva il maltempo, temporali e rischio nubifragi

Meteo Sicilia: attesa fase di intenso maltempo.

Meteo Sicilia – La saccatura Nord atlantica che in questi giorni sta apportando maltempo e forti temporali al Centro Nord, nel corso della giornata di domani darà vita ad un intenso peggioramento anche al Sud e in particolar modo in Sicilia.

Secondo le ultime emissioni modellistiche, già nel corso del primo mattino, piogge e temporali andranno ad interessare i settori occidentali dell’isola. Tuttavia, nel corso del primo pomeriggio, questi tenderanno ad intensificarsi e ad interessare gran parte del territorio regionale, in questa fase non si escludono fenomeni estremi come forti raffiche temporalesche e nubifragi. In serata la situazione tenderà velocemente a migliorare, tuttavia si tratterà solo di una breve fase transitoria, infatti nella mattinata di Mercoledì 3 Ottobre, la situazione tornerà velocemente a peggiorare.

Ventilazione intensa dai quadranti occidentali, mari mossi o molto mossi e temperature in leggero calo. Maggiori informazioni verranno fornite nel corso dei prossimi aggiornamenti.



Articolo di Luca Mennella



