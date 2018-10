Allerta meteo al Sud: scuole chiuse in diversi comuni della Calabria domani Mercoledì 3 Ottobre

Nella giornata di domani la perturbazione di origine atlantica giunta sull’area mediterranea e responsabile del maltempo delle ultime ore sulle regioni centro-meridionali, tenderà a spostarsi ulteriormente verso Sud, determinando correnti umide e cariche di instabilità sulla Calabria.

Date le avverse condizioni meteo previste, la Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo, con livello arancione per tutte le aree della Calabria. In queste ore, per tanto, i sindaci di diversi comuni stanno decidendo per la chiusura delle attività scolastiche nella giornata di domani, Mercoledì 3 Ottobre.

Consulta qui il bollettino della Protezione Civile >>

Ecco un elenco delle scuole chiuse finora per domani 3 Ottobre:

Soverato (Catanzaro)

(Catanzaro) Chiaravalle Centrale (Catanzaro)

(Catanzaro) Sersale (Catanzaro)

(Catanzaro) Cerva (Catanzaro)

(Catanzaro) Andali (Catanzaro)

(Catanzaro) Belcastro (Catanzaro)

(Catanzaro) Catanzaro

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore







