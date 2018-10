Meteo in diretta: maltempo e temporali al Sud, migliora al Centro Nord

Meteo in diretta – Attualmente l’Italia risulta interessata da una goccia fredda in quota che sta apportando fenomeni di maltempo su molte regioni del Centro Sud. In questo articolo andremo ad osservare la situazione meteorologica in atto attraverso l’ausilio delle mappe radar-satellitari ed elaboreremo una previsione per l’andamento delle prossime ore.

Dall’osservazione dell’immagine radar sotto riportata, si notano precipitazioni diffuse in particolar modo al Sud Italia. Rovesci e forti temporali stanno interessando: Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia. Su queste regioni, non si escludono temporali e locali nubifragi, soprattutto tra Calabria e Sardegna. Nelle prossime ore, le condizioni atmosfereiche torneranno a peggiorare su Campaniae Basilicata e Sicilia. Mentre rimarranno instabili su Sardegna, Puglia e Calabria. Possibili intensi temporali e nubifragi nelle zone costiere della Sicilia nel corso della nottata.



Le temperature risulteranno stabili o in lieve diminuzione. Ventilazione disposta dai quadranti settentrionali e mari generalmente mossi. Maggiori informazioni verranno pubblicate nel corso delle prossime ore.







Articolo di Luca Mennella

