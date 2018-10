Nubifragio colpisce Maglie, nel leccese. Allerta meteo in Puglia per domani.

Forti temporali si sono abbattuti dalla mattinata di oggi sul Salento, al momento l’area più colpita da questa saccatura instabile in azione sulla penisola e in particolare sulle regioni del centro-sud.

Oltre al brindisino, è il basso salento a fare i conti con intense precipitazioni e temporali violenti. Un autentico nubifragio ha colpito la zona di Maglie, dove per molte ore è caduta tantissima pioggia: l’accumulo è stimato attorno ai 100 millimetri.

Molte strade della città leccese, sia interne che periferiche, si sono trasformate in fiumi in piena, con conseguenti difficoltà per gli automobilisti, alcuni rimasti impantanati. Allagati anche garage, scantinati e piani terra di abitazioni.

La situazione è abbastanza allarmante, in quanto nelle prossime ore e nella giornata di domani potrà continuare a piovere, anche con forte intensità. La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo (arancione) per la giornata di domani, 3 Ottobre.







Articolo di Francesco Ladisa

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte