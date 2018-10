Allerta meteo 4 Ottobre Sud Italia: elenco comuni con scuole chiuse per il maltempo

Allerta meteo 4 Ottobre: scuole chiuse in numerosi comuni

La persistenza del vortice depressionario collocato a ridosso del Nord-Africa continua ad alimentare instabilità atmosferica al centro-sud, in particolar modo sulla Sardegna e sul Meridione. Anche la giornata di domani sarà caratterizzata da maltempo su questi settori (consulta il bollettino della Protezione Civile).

Date le avverse condizioni meteo previste e le allerte emanate dalla Protezione Civile, in particolare per la Sardegna (fino al livello rosso) e per la Calabria (livello arancione), molti sindaci stanno emanando l’ordinanza di chiusura delle scuole. Vi riportiamo un elenco (in aggiornamento) dei comuni in cui le scuole resteranno chiuse nella giornata di domani, Giovedì 4 Ottobre 2018.

Calabria

Catanzaro

Soverato (Catanzaro)

(Catanzaro) Soveria Simeri (Catanzaro)

(Catanzaro) Chiaravalle Centrale (Catanzaro)

(Catanzaro) Palermiti (Catanzaro)

(Catanzaro) Sersale (Catanzaro)

(Catanzaro) Andali (Catanzaro)

(Catanzaro) Belcastro (Catanzaro)

(Catanzaro) Sellia Marina (Catanzaro)

(Catanzaro) Cropani (Catanzaro)

(Catanzaro) Cerva (Catanzaro)

(Catanzaro) Amaroni (Catanzaro)

(Catanzaro) Cardinale (Catanzaro)

(Catanzaro) San Sostene (Catanzaro)

(Catanzaro) Torre di Ruggiero (Catanzaro)

(Catanzaro) Marcellinara (Catanzaro)

(Catanzaro) Cirò (Crotone)

(Crotone) Cirò marina (Crotone)

Sardegna

Castiadas (Cagliari)

(Cagliari) Muravera (Cagliari)

(Cagliari) San Vito (Cagliari)

(Cagliari) Villaputzu (Cagliari)

Bollettino di criticità nazionale/allerta della Protezione Civile





Fonte: Protezionecivile.gov.it



Articolo di Francesco Ladisa

