Meteo domani: continua la fase di maltempo, ancora temporali e nubifragi

Meteo domani – Sud Italia ancora nella morsa del maltempo.

Meteo domani – La circolazione instabile che da diversi giorni interessa l’Italia continuerà ad apportare maltempo e forti temporali su diverse regioni del territorio italiano.

Secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici, rovesci e temporali continueranno ad interessare in particolar modo il Sud Italia. Le regioni che vedranno i fenomemi più intensi saranno: Est Sardegna, Calabria ionica, Basilicata e a partire dalla serata anche Puglia. Fenomeni di instabilità interesseranno anche la Sicilia (in maniera minore rispetto alla giornata odierna) e la Campania. Sulle regioni appena citate e in particolar modo tra Calabria e Puglia, non si escludono fenomeni intensi come nubifragi e grandinate.

Le temperature risulteranno stabili al Centro Sud, in lieve aumento al Nord Italia. Ventilazione proveniente dai quadranti orientali e mari generalmente mossi. Maggiori dettagli verranno forniti nel corso della giornata di domani.



Articolo di Luca Mennella



SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte