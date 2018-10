Meteo : vortice ciclonico nel Mediterraneo divide l’Italia in due! Occhio alle forti piogge oggi

Lunga fase di maltempo al sud, ecco la depressione oggi sul Meridione con tante piogge e temporali.

Meteo / Italia letteralmente divisa in due quest’oggi (e lo sarà anche nel resto della settimana) per la formazione di un vortice di bassa pressione piuttosto basso di latitudine che comporta un guasto del tempo esclusivamente sulle regioni del sud Italia.

Come si evince dalle immagini del satellite il grosso della nuvolosità avvolge le regioni del sud mentre sul centro-nord tende a splendere il Sole. Piove in maniera insistente sulla Sicilia orientale, ma il peggioramento è appena iniziato come vedremo più avanti.

Diamo uno sguardo nel dettaglio a cosa ci attende nella giornata di oggi, 3 ottobre 2018 :

NORD – stabile e soleggiato su tutto il Settentrione. Locali foschie o banchi di nebbia in serata a ridosso dei monti. Temperature massime tra i 18 e i 23°C.

CENTRO – come per il nord, tempo generalmente stabile e clima mite di giorno. Qualche nube in più la ritroveremo esclusivamente su Molise e Abruzzo, ma senza piogge.

SUD E ISOLE – la depressione apporterà maltempo diffuso in giornata, specie sui versanti ionici e le due isole maggiori. Le piogge più abbondanti le ritroveremo su Sardegna sud-orientale (specie cagliaritano), Sicilia orientale (ragusano, siracusano, catanese, ennese, messinese ionico) e Calabria ionica (dal reggino sino al cosentino passando per catanzarese e crotonese). Fenomeni più deboli e sparsi su Basilicata e Puglia e zone interne della Campania.

Rischio nubifragi ed episodi alluvionali sulla Sicilia orientale, dove si prospettano (nella sola giornata di oggi) accumuli di pioggia superiori ai 150 mm. Situazione analoga anche per la Calabria orientale dove potrebbero cadere fino a 100 mm di pioggia in giornata.



Articolo di Raffaele Laricchia



