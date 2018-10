Nubifragi e vasti allagamenti in Sicilia. Colpiti catanese e siracusano – le prime immagini

Intense piogge sulla Sicilia, si infittisce la depressione nel Canale. Attenzione anche nei prossimi giorni.

La bassa pressione che si sta sviluppando sul Canale di Sicilia ha dato vita ad intensi sistemi temporaleschi che muovendosi da sud verso nord hanno attraversato tutta la Sicilia orientale scatenando piogge decisamente abbondanti.

Fortemente colpito nelle ultime ore il lato ionico della Sicilia, in particolare catanese e siracusano (maggiormente esposte alle umide e instabili correnti sud-orientali) : si registrano accumuli di pioggia diffusamente superiori ai 50 mm con picchi anche di 100/120 mm nel siracusano. Su Floridia sono caduti ben 110 mm nella giornata di oggi, i quali hanno causato vasti allagamenti e disagi alla circolazione. Eloquenti le prime immagini che giungono in redazione :

Le piogge intense sono state agevolate anche dalla presenza dei rilievi orientali siciliani, Etna compreso, i quali agiscono da “barriera” e le costringono ad ingrossarsi e a scatenare piogge molto più intense sul lato ionico siciliano rispetto ai settori occidentali o tirrenici.

Video dal siracusano (Floridia) :

Il maltempo non finisce qui : le piogge e i temporali in atto in queste ore sulla Sicilia orientale tenderanno ad esaurirsi nelle prossime ore, ma un nuovo sensibile peggioramento coinvolgerà gran parte della regione tra venerdi e sabato. Saranno colpiti in maniera marcata nuovamente i settori orientali dell’isola (ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita qui).







Articolo di Raffaele Laricchia

