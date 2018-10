Previsioni meteo : pesante maltempo al centro-sud, attenzione alle regioni ioniche

Depressione fossilizzata sul Mediterraneo, ancora tanto maltempo in settimana sull’Italia.

Previsioni meteo / Una vasta depressione si è sviluppata nel Mediterraneo meridionale con centro di bassa pressione situato nel canale di Sicilia. Questo vortice di bassa pressione si è totalmente isolato dal flusso fresco che scorre sul nord Europa ed è attualmente circondato da zone di alta pressione piuttosto marcate. Cosa comporta questa situazione? Semplicemente la bassa pressione presente nel Mediterraneo rimane isolata e senza vie di fuga, pertanto è costretta a stazionare per giorni e giorni sulle stesse aree comportando piogge e temporali persistenti.

Tra ieri e oggi abbiamo già osservato piogge piuttosto intense sulle isole Maggiori e le regioni del sud, ma il grosso del maltempo è atteso nelle prossime 72/96 ore in quanto la depressione riuscirà a svilupparsi ulteriormente dando vita a numerosi nuclei carichi di pioggia che attraverseranno gran parte del sud Italia. Inoltre tra venerdi e sabato la perturbazione riuscirà ad estenderà nuovamente verso le regioni del centro-nord comportando un guasto marcato del tempo, seppur in maniera meno incisiva del sud.

LE AREE MAGGIORMENTE A RISCHIO

La depressione attualmente situata nel Canale di Sicilia apporterà piogge abbondanti e temporali molto intensi sui versanti ionici del sud e le isole maggiori sino al week-end. Più in ombra il lato tirrenico dove i fenomeni saranno più isolati e non persistenti. In particolare ci aspettiamo :

OGGI MERCOLEDI 3 POMERIGGIO-SERA : piogge intense con accumuli molto marcati (oltre 100 mm) sulla Sicilia orientale e Calabria orientale (rischio idro-geologico moderato).

DOMANI, GIOVEDI 4: fenomeni intensi su Calabria, Basilicata, Sardegna orientale e Puglia ionica (tarantino).

VENERDI 5: fenomeni diffusi e intensi su Calabria ionica, metapontino, Puglia ionica e nuovamente sulla Sicilia orientale. Piogge in estensione su foggiano, Molise, Abruzzo (diffuse e localmente abbondanti). In serata piogge in estensione anche a Marche, Umbria, Emilia Romagna e Veneto.

SABATO 6 : maltempo diffuso su gran parte d’Italia, ma fenomeni particolarmente estesi e intensi su Puglia, Basilicata orientale, Calabria e Sicilia orientale.

DOMENICA 7 : situazione in graduale miglioramento ad eccezione del medio-basso versante Adriatico dove insisteranno rovesci e temporali.







Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte