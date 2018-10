Problemi Vodafone/Ho Mobile: rete assente in gran parte d’Italia. Impossibile telefonare e navigare.

Dalle prime ore del mattino si registrano problemi con la compagnia telefonica Vodafone: la rete risulta non disponibile in molte zone d’Italia e molti utenti lamentano di non riuscire ad effettuare o ricevere chiamate vocali e collegarsi a internet.

Vodafone sarebbe infatti “down” in gran parte d’Italia, soprattutto al Nord e al Centro, come rilevato dalle segnalazioni del sito downdetector.

Problemi quindi anche per l’operatore low-cost Ho. Mobile, che si appoggia alla rete vodafone, quindi come quest’ultima risulta non funzionante in molte zone del territorio nazionale.

Il problema dovrebbe comunque essere risolto a breve e rientrare così entro le prossime ore. Eventuali aggiornamenti nei prossimi articoli.



Articolo di Francesco Ladisa

