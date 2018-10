San Francesco d’Assisi: immagini di buon onomastico, una raccolta delle più belle

San Francesco d’Assisi: le più belle immagini per gli auguri di buon onomastico

Il 4 Ottobre si festeggia San Francesco d’Assisi, uno dei Santi più popolari e venerati d’Italia e non solo. Francesco è anche uno dei nomi più diffusi nel nostro paese, per tanto moltissime persone celebrano il loro onomastico in questa data.

Francesco d’Assisi, nato Giovanni di Pietro di Bernardone è stato un religioso e poeta italiano. Diacono e fondatore dell’ordine che da lui poi prese il nome, è venerato come santo dalla Chiesa cattolica. Il 4 ottobre ne viene celebrata la memoria liturgica in tutta la Chiesa cattolica (festa in Italia; solennità per la Famiglia francescana). È stato proclamato, assieme a santa Caterina da Siena, patrono principale d’Italia il 18 giugno 1939 da papa Pio XII.

Conosciuto anche come “il poverello d’Assisi”, la sua tomba è meta di pellegrinaggio per centinaia di migliaia di devoti, pellegrini e ammiratori ogni anno. La città di Assisi, a motivo del suo illustre cittadino, è assurta a simbolo di pace, soprattutto dopo aver ospitato i quattro grandi incontri tra gli esponenti delle maggiori religioni del mondo, promossi da papa Giovanni Paolo II nel 1986 e nel 2002, da papa Benedetto XVI nel 2011 e da Papa Francesco nel 2016. Celebre il suo amore per la natura e la sua capacità comunicativa con gli animali.

Immagini San Francesco: le più belle per augurare buon onomastico







Articolo di Francesco Ladisa

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte