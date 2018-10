Stretto di Messina : nuova scossa di terremoto modesta avvertita tra Sicilia e Calabria – dati INGV

Continua la sequenza sismica poco sopra lo stretto di Messina. Nuova scossa modesta avvertita nella notte.

Una nuova scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 3 ottobre 2018, esattamente alle 03.23, poco a nord dello Stretto di Messina, tra Calabria e Sicilia.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV si è trattato di un sisma di magnitudo 3.1 sulla scala richter con ipocentro fissato a circa 12 km di profondità. Epicentro individuato nuovamente a largo delle coste messinesi e reggine, a circa 12 km da Palmi e Bagnara Calabra c circa 15 km dal litorale messinese tirrenico.

La scossa è stata avvertita per alcuni istanti con tremori e boati in un raggio di almeno 30 km : numerose infatti le segnalazioni arrivate sia da Messina che da Reggio Calabria, distanti circa 25 km dall’epicentro.

La sequenza sismica è stata avviata dall’intensa scossa della mattina del 28 settembre (LEGGI QUI).



