Tsunami in Indonesia, superate le 1400 vittime : altro video impressionante dell’impatto

Si aggrava il bilancio delle vittime in Indonesia. Nuovo video impressionante dell’onda anomala.

Si aggrava di minuto in minuto il bilancio delle vittime in Indonesia, sull’isola di Sulawesi, dopo il devastante terremoto seguito dallo tsunami che si è abbattuto la scorsa settimana. Già in questo video vi abbiamo mostrato la devastazione lasciata dallo tsunami, ripresa dal drone.

Il bilancio delle vittime si aggrava ulteriormente : sono circa 1400 le vittime causate esclusivamente nella zona di Palu e aree limitrofe, a seguito sia del terremoto che dello tsunami che ha investito la città. Non ci sono ancora molte notizie dalle aree più interne dell’isola, più vicine all’epicentro del forte terremoto di magnitudo 7.6 sulla scala richter. Si teme che il bilancio possa crescere ulteriormente nei prossimi giorni, considerando anche che ci sono dispersi nella baia di Palu, evidentemente travolti dalla spaventosa onda anomala che ha investito le coste indonesiane.

se non vedi il video, clicca qui >>

Impressionante questo nuovo video che arriva da Palu e che mostra l’impatto a gran velocità dello tsunami, un vero e proprio muro d’acqua ad oltre 200 km/h che non può far altro che abbattere qualsiasi cosa incontri sulla sua strada.



Articolo di Raffaele Laricchia



