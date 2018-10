Allerta Aeronautica Militare: avviso di fenomeni intensi per le prossime ore e domani

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi in vista delle prossime ore, quando avremo maltempo su diversi settori del centro-sud e in particolare sul Meridione a causa dell’influenza del vortice depressionario ancora attivo fra Nord-Africa e mari italiani.

Avviso Aeronautica Militare:

PERSISTONO PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE PER LE PROSSIME:

– 24 ORE SULLA SICILIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE ORIENTALE E MERIDIONALE;

– 36 ORE SULLA CALABRIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE IONICO.

DALLE PRIMISSIME ORE DI DOMANI, VENERDI’ 05 OTTOBRE 2018, SI PREVEDONO:

– PER LE SUCCESSIVE 18 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SULLA SARDEGNA, IN

SPECIAL MODO SETTORE ORIENTALE;

– PER LE SUCCESSIVE 18 ORE VENTI FORTI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA DI PROVENIENZA ORIENTALE SULLA SARDEGNA E SUDORIENTALE SULLA CALABRIA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;

– PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SULLA BASILICATA, CON

PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AREE IONICHE.

DALLA MATTINATA DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE SI PREVEDONO INOLTRE PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O

TEMPORALE, SULLA PUGLIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ZONE MERIDIONALE E GARGANICA.





C.N.M.C.A.



Articolo di Francesco Ladisa

