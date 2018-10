Allerta meteo in Sicilia: prossime ore con severo maltempo. Nubifragi verse lo Stretto di Messina.

L’Italia continua ad essere interessata da una circolazione depressionaria molto attiva, che influenza con piogge e temporali il centro-sud e in particolare le regioni meridionali della penisola.

Per le prossime ore la situazione meteo tenderà ulteriormente a peggiorare su alcune zone: l’area a maggior rischio per quanto concerne fenomeni intensi e potenzialmente pericolosi è quella della Sicilia, in particolar modo la zona orientale.

Un “canale” umido e fortemente instabile, situato ad est del minimo depressionario collocato a ridosso della costa tunisina, collega attualmente nord-Africa e Sicilia: è lungo questo canale che si sviluppano imponenti nuclei temporaleschi che risalgono dallo Ionio verso la Sicilia, colpendo più direttamente l’area centro-orientale dell’Isola.

Il movimento di questo sistema perturbato è tuttavia piuttosto lento: ciò provoca precipitazioni non solo abbondanti ma anche persistenti e stazionarie. Come sta accadendo ad esempio su Catania, sotto un forte nubifragio da almeno un’ora.

Allerta prossime ore: l’evoluzione per il pomeriggio e la serata è quindi all’insegna del forte maltempo sulla Sicilia. Piogge e temporali anche a carattere di nubifragio interesseranno ancora i settori orientali, quindi massima attenzione alle province di Ragusa, Siracusa, Catania (qui già presenti criticità), ma anche Enna, Caltanissetta, Agrigento. Fra tardo pomeriggio e serata nuclei instabili arriveranno anche più a nord, sul messinese, coinvolgendo sia il settore ionico che tirrenico: attenzione anche qui a fenomeni intensi, che potranno perdurare fino alla nottata.

Si raccomanda in queste zone prudenza e se possibile limitare gli spostamenti in auto.

Nella giornata di domani assisteremo invece a un miglioramento generale, seppure in un contesto ancora a tratti instabile.





Articolo di Francesco Ladisa

