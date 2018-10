Maltempo, occhio a Puglia e Basilicata: attesi accumuli fino a 90-100 mm

Maltempo, attenzione a Puglia e Basilicata. Attese piogge abbondanti nel corso delle prossime ore.

Maltempo – Continua la fase instabile che da diversi giorni interessa le regioni meridionali apportando forti temporali e nubifragi.

Nel corso della giornata odierna, le condizioni meteorologiche sono tornate a peggiorare intensamente anche su Puglia e Basilicata. Non a caso, proprio in queste ore, un intenso sistema temporalesco V-shape sta interessando le regioni in questione. Inoltre, secondo gli ultimi aggiornamenti matematici disponibili, dopo una breve pausa, potremmo assistere ad una nuova intensa fase temporalesca nel corso della notte. Questa potrà insistere su queste regioni per gran parte della giornata di domani apportando intensi fenomeni di maltempo, temporali e nubifragi.

Gli accumuli previsti nel corso delle 24-36 ore potranno raggiungere picchi importanti fino a 100 mm. Di conseguenza, si consiglia di prestare attenzione soprattutto in prossimità di fiumi e corsi d’acqua. Maggiori dettagli verranno forniti nel corso dei prossimi aggiornamenti.



Articolo di Luca Mennella



