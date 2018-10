Meteo : depressione al sud, anche oggi Italia divisa in due – previsioni

Perturbazione immobilizzata sul sud Italia, ancora tanta pioggia oggi. Stabile al centro-nord!

Meteo / Si prospetta una seconda parte di settimana decisamente instabile per le regioni del sud e le isole maggiori a causa di un vortice di bassa pressione decisamente organizzato e posizionato nel basso Mediterraneo (nel canale di Sicilia).

Questa depressione è immobilizzata nel Mediterraneo e non è in grado di compiere di togliere il disturbo sull’Italia proprio perchè è circondata da zone di alta pressione piuttosto marcate che la “intrappolano” letteralmente sull’Italia meridionale.

Dunque anche per oggi e per i prossimi giorni dovremo aspettarci ancora tanta pioggia e tanti temporali, non solo al sud ma anche via via verso il centro-nord (tra venerdi e sabato). Ma per il momento concentriamoci per la giornata di oggi, 4 ottobre 2018 :

NORD – stabile e soleggiato ovunque senza alcun rischio di piogge. Temperature massime tra i 20 e i 24°C.

CENTRO – anche qui stabile e soleggiato quasi ovunque ad eccezione di Abruzzo e Molise dove avremo cieli poco nuvolosi o nuvolosi, ma senza fenomeni particolari. Temperature massime tra i 20 e i 25°C.

SUD E ISOLE – tempo molto instabile su gran parte del Meridione. In particolare ci aspettiamo piogge diffuse e anche persistenti su Sardegna orientale, Calabria, Sicilia centro occidentale e settentrionale, Basilicata. Locali acquazzoni e temporali potranno coinvolgere anche la Campania (specie zone interne), Murge pugliesi e foggiano. Momentaneo miglioramento sulla Puglia meridionale e la Sicilia sud-orientale dopo i forti rovesci di ieri (VEDI QUI CATANIA).

In serata ci sarà un nuovo marcato peggioramento a cominciare proprio dalla Sicilia orientale dove torneranno piogge intense e temporali (in estensione domani a gran parte del sud).







Articolo di Raffaele Laricchia

