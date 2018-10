Meteo domani: maltempo e rischio nubifragi. Piogge in estensione anche al centro-nord

Meteo domani – Continua la fase di maltempo, instabilità anche al Centro e in serata al Nord Est.

Meteo domani – La circolazione instabile che da diversi giorni interessa le regioni meridionali, nel corso della giornata di domani, tornerà ad invigorirsi e ad apportare un peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle regioni Centrali.

Secondo gli ultimi aggiornamenti disponibili, già nel corso della mattinata, temporali e forti piogge andranno ad interessare: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Lazio, Campania, Calabria Ionica, Sicilia e Sardegna Orientale. Più stabile e soleggiato al Nord Italia. Nel corso del pomeriggio la situazione tenderà a peggiorare velocemente anche sulle Marche, sull’Umbria e sulla Toscana. Specie centro meridionale. Meteo ancora instabile e perturbato su gran parte delle regioni meridionali e in particolar modo sulla Sardegna Orientale dove non si escludono fenomeni intensi come nubifragi e grandinate.

In serata la situazione tenderà a peggiorare anche al Nord Est, mentre si mantiene generalmente instabile (anche se in maniera minore rispetto alla mattinata) la situazione atmosferica al Centro Sud. Temperature stabili nei valori massimi, in aumento nei valori minimi. Mari mossi o localmente molto mossi, venti disposti dai quadranti meridionali.



Articolo di Luca Mennella

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK





Ultime notizie Leggi tutte