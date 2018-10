Nuova allerta della Protezione Civile per domani: pesante maltempo al Sud. Previsioni e criticità previste.

Non si placherà nemmeno nelle prossime ore e domani la circolazione depressionaria che sta apportando forte maltempo al Sud Italia e sulla Sardegna.

La Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo per domani. Particolare attenzione alle regioni ioniche dove sono previsti altri nubifragi. Ecco il bollettino e le criticità previste:

Previsioni meteo Venerdì 5 Ottobre 2018

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, Basilicata ionica, settori ionici della Calabria e sulla Sardegna orientale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati, fino a puntualmente molto elevati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Puglia, Basilicata e Calabria, su Sicilia orientale, meridionale ed occidentale, su Molise, Sardegna nord-occidentale e sud-occidentale, settori costieri delle Marche e sulla Romagna, con quantitativi cumulati moderati;

– isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su restanti settori di Marche, Sicilia e Sardegna, su Campania, Abruzzo, Lazio meridionale e settori costieri centro-settentrionali, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti meridionali su Calabria, Basilicata e Puglia; localmente forti sud-orientali sulle coste di Lazio e Campania; localmente forti dai quadranti orientali su Golfo di Trieste, Emilia-Romagna e Liguria.

Mari: da molto mosso a localmente agitato lo Ionio; molto mossi l’Adriatico, il Mar Ligure, solo localmente il Tirreno centrale ed il Mar di Sardegna.

BOLLETTINO DI CRITICITÀ NAZIONALE/ALLERTA

Per la giornata di domani, Venerdì 5 ottobre 2018:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Basilicata: Basi-E2, Basi-C, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Puglia: Salento, Bacini del Lato e del Lenne

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Basilicata: Basi-E2, Basi-C, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Puglia: Salento, Bacini del Lato e del Lenne

Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne

Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacino dell’Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C, Basi-E1

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Lazio: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Roma, Bacini Costieri Nord

Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-D, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno

Sardegna: Campidano, Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro, Iglesiente

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto





Per le Regioni Abruzzo, Sardegna e Piemonte e per la Provincia Autonoma di Bolzano il bollettino riguarda solo la valutazione del rischio idrogeologico e idraulico, non essendo ancora il rischio temporali oggetto di valutazione secondo le Indicazioni Operative del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 10 febbraio 2016.

Regione Liguria: in merito alla situazione emergenziale in atto a Genova, l’ARPAL, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure, emette quotidianamente per il torrente Polcevera un ‘Bollettino speciale meteo-idrologico Emergenza Ponte Morandi.

Regione Veneto: permane la situazione di criticità locale legata alla frana della Busa del Cristo oggetto di monitoraggio.

Articolo di Francesco Ladisa

