Tsunami Indonesia: moschea di Palu sembra galleggiare in acqua, è il simbolo della catastrofe [VIDEO]

Continuano ad arrivare immagini drammatiche dall’isola di Sulawesi, colpita il 28 Settembre da un devastante terremoto e conseguente tsunami, che hanno provocato oltre 1400 vittime.

Queste nuove immagini, realizzate dall’alto, mostrano lo scenario di devastazione in cui versa la città indonesiana di Palu, l’area più colpita dal terremoto. Simbolo della catastrofe, questa moschea che sembra galleggiare in mare, in parte riempitasi d’acqua, dopo le violente onde dello tsunami prossime ai 3 metri.

La moschea era un gioiello architettonico di Palu, costruito in mare, sopra il livello dell’acqua, oltre che un luogo di culto per i fedeli musulmani: un edificio collegato alla terra ferma grazie a un sistema di pontili. Il maremoto ha distrutto le sue fondamenta facendola sprofondare in acqua.

Ecco il filmato:



