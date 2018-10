Allerta meteo al Sud: elenco comuni con scuole chiuse domani Sabato 6 Ottobre

La giornata di domani sarà ancora caratterizzata da condizioni di forte instabilità al Meridione, dove potranno verificarsi nuove precipitazioni abbondanti sulle stesse aree colpite già dal maltempo di questi ultimi giorni e delle ultime ore.

Fra le aree più colpite vi saranno ancora una volta i settori ionici, in particolare la Calabria, la Basilicata e la Puglia. Un’allerta rossa è stata emanata dalla Protezione Civile per l’area ionica della Puglia (Tarantino), mentre un’allerta arancione è stata emessa per Basilicata, Calabria (potete consultare il bollettino completo con tutte le criticità previste qui).

Con questi presupposti i sindaci di diversi comuni stanno decidendo di chiudere le scuole nella giornata di Sabato 6 Ottobre. I comuni interessati sono soprattutto quelli delle province calabresi duramente colpite dai nubifragi nelle ultime 24 ore.

Elenco principali comuni con scuole chiuse, domani Sabato 6 Ottobre 2018 [LIVE]

Calabria

Crotone

Catanzaro

Soverato (Catanzaro)



Lamezia Terme (Catanzaro)

Scido (Reggio Calabria)

Seminara (Reggio Calabria)

Delianuova (Reggio Calabria)

Cosoleto (Reggio Calabria)



Cirò (Crotone)



Cirò marina (Crotone)

Puglia



Taranto

Laterza (Taranto)

In aggiornamento







Articolo di Francesco Ladisa

