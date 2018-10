Alluvione in Calabria, 5 ottobre 2018 – confermate tre vittime, la giovane mamma Roberta e i suoi due bimbi

Ritrovato il corpo della terza vittima, il secondo figlio di Roberta. Una tragedia nel lametino.

A poco più di un mese e mezzo dal terribile Alluvione del Raganello, sul Pollino, il maltempo torna a mietere vittime in Calabria. Questa volta la causa scatenante è stato un vasto temporale V-shaped che per oltre 15 ore ha imperversato sulla Calabria e gran parte del lato ionico del meridione scaricando enormi quantità di pioggia.

Gli oltre 200 mm di pioggia precipitati tra catanzarese e vibonese tra ieri sera e le ore notturne non hanno lasciato scampo ad una giovane donna e i suoi due figli : si tratta di Stefania Signore e i suoi due figlioletti, travolti dalla furia delle acque nei pressi di Lamezia Terme, esattamente nei pressi di San Pietro Lametino.

L’allarme è stato lanciato attorno alle 20.00 di ieri dal marito di Stefania, preoccupato del fatto che la moglie non tornasse a casa. La mamma coi due figli erano a bordo della loro auto quando improvvisamente sono stati travolti da una colata di acqua e fango. I Vigili del Fuoco hanno ritrovato in breve tempo mamma Stefania e il figlio più grande, di 7 anni, mentre il secondo, di due soli anni, è stato ritrovato nel primo pomeriggio a distanza di 16 ore dal disastro.

ALLERTA METEO MASSIMA

La situazione non accenna a migliorare : i settori ionici calabresi sono ancora alle prese con temporali e forti acquazzoni che accrescono di minuto in minuto gli accumuli di pioggia su terreni ormai totalmente saturi. La situazione è critica tra vibonese, catanzarese e crotonese dove sono caduti tra i 200 e 400 mm di pioggia in poco meno di un giorno. L’allerta meteo è valida sino a domani sera sulla Calabria centro-settentrionale (specie crotonese, catanzarese e cosentino).

Numerosi i comuni che hanno predisposto la chiusura delle scuole per domani (VEDI LISTA).





Articolo di Raffaele Laricchia

