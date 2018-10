Alluvione in Calabria: il fiume Neto sta esondando in più punti [VIDEO]

Alluvione Calabria: fiume Neto in piena, esondazioni in corso

In seguito alle incessanti e fortissime piogge che stanno colpendo la Calabria, persistendo soprattutto sui settori orientali in queste ore, il fiume Neto è in piena e sta esondando in diversi punti fra le province di Catanzaro e Crotone.

Alcune paratie della diga di Cotronei sono state aperte per far defluire la massa d’acqua che si stava accumulando. L’acqua ha fatto ulteriormente gonfiare il fiume Neto che in alcuni punti è straripato. Livelli quasi massimi per il fiume Esaro e per i torrenti Trafinello e Papaniciaro. A Crotone, dopo la chiusura di negozi e attività commerciali da parte del sindaco, è stata ordinata anche l’evacuazione della Datel.

E’ possibile che nelle prossime ore, data la previsione di ulteriori abbondanti precipitazioni, vengano evacuate anche delle abitazioni a Crotone.

Seguite gli aggiornamenti su Inmeteo.net

Ecco, nel video, una zona interessata dall’esondazione del fiume Neto

Se non visualizzi il video clicca qui



Articolo di Francesco Ladisa



SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte