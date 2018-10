Crotone in ansia: fiume Esaro al limite, evacuazioni in corso in località Margherita

Mentre continua a piovere e le previsioni non promettono nulla di buono, cresce la paura a Crotone per la possibile esondazione del fiume Esaro, ingrossato dalle eccezionali precipitazioni che stanno cadendo sia nelle zone costiere che nelle aree interne.

Il sindaco di Crotone ha deciso di firmare l’ordinanza di evacuazione per numerose famiglie (almeno 95), che dovranno lasciare le loro case in località Margherita. Si tratta delle abitazioni situate a ridosso del canale di scolo 19, case che lo scorso 19 gennaio vennero poste sotto sequestro. Come vi abbiamo già detto in altri articoli, il Sindaco di Crotone nella prima parte della mattinata ha deciso di chiudere tutte le attività commerciali e gli uffici in città, per limitare i rischi legati al maltempo. A tale proposito si invitano tutti i cittadini residenti in zone limitrofi a fiumi torrenti e canali a prestare la massima attenzione e a salire ai piani superiori.



Articolo di Francesco Ladisa



