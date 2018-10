Nubifragio su Catania : piove anche all’interno dell’ospedale e del tribunale [VIDEO]

Pesanti disagi a Catania dopo i nubifragi di ieri, allagate molte strutture.

Ha causato non pochi danni il potente temporale che nel pomeriggio di giovedi 4 ottobre si è abbattuto sulla Sicilia orientale. A pagarne le spese è stata soprattutto la zona di Catania dove il temporale ha scatenato un violento nubifragio che ha scaricato oltre 80 mm di pioggia in pochi minuti. Oltre questo bisogna aggiungere le acque piovane provenienti dai comuni etnei più a nord, che si sono riversate quasi interamente sulla città di Catania mandandola in tilt.

Vi abbiamo già mostrato ieri dei video impressionanti (GUARDA QUI e QUI) dalle vie principali della città, ma ora arrivano in redazione altri video che mostrano i disagi all’interno dell’ospedale Cannizzaro di Catania e all’interno del Tribunale in piazza Verga.

Le immagini provenienti dall’ospedale catanese giungono dai corridoi della sala operatoria dove il soffitto ha ceduto ha fatto letteralmente piovere all’interno della struttura. Situazione non molto diversa nel Tribunale di Catania :

Tribunale di Catania, piazza Verga, stanza 35,casellario giudiziale. Pubblicato da Giuseppe Rapisarda su Giovedì 4 ottobre 2018



Ora la situazione è momentaneamente migliorata sulla Sicilia orientale grazie allo spostamento dei temporali su Calabria, Basilicata e Puglia. Tuttavia saranno ancora possibili altri temporali nel corso della giornata di oggi 5 ottobre.



Articolo di Raffaele Laricchia

