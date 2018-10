Pioggia e fango travolgono il catanzarese: le immagini della devastazione nel comune di Torre di Ruggiero

Continuiamo a dare ampio spazio alla Calabria oggi nel nostro giornale, per documentarvi e aggiornarvi della grave ondata di maltempo che sta colpendo gran parte della regione, causando purtroppo anche vittime.

Le violente piogge che hanno colpito soprattutto le zone ioniche fra ieri e oggi hanno messo letteralmente in ginocchio la provincia di Catanzaro. Una vasta area di territorio che va dalle zone interne appenniniche fino ai litorali ionici è stata interessata da inondazioni, frane e smottamenti.

Piccoli paesi sono stati letteralmente devastati dalla furia dell’acqua. Qui siamo a Torre di Ruggiero, piccolo comune in provincia di Catanzaro, fra le località più colpite: impressionanti le immagini che mostrano danni ingenti a strade e abitazioni. Alcune case sono state invase dal fango. Per fortuna non si segnalano in questo caso vittime o feriti.

Articolo di Francesco Ladisa

