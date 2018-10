Allerta meteo Campania: forte maltempo dalle prossime ore, rischio nubifragi

Allerta meteo Campania: intense precipitazioni in arrivo dal Mar Tirreno. Probabile fase di forte maltempo.

La risalita della depressione responsabile della forte ondata di maltempo degli ultimi giorni al Meridione sta apportando un peggioramento del tempo anche sulle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore avremo di fatti tempo perturbato su molte zone della penisola e in particolar modo sulle aree tirreniche, che si troveranno sotto l’azione del “ramo” ascendente umido della perturbazione.

Precipitazioni intense e anche a carattere di persistenza sono previste in Campania, dove sono già in atto delle piogge ma il tempo è destinato a peggiorare ulteriormente. Fra pomeriggio di oggi e mattinata di domani piogge e temporali anche di forte intensità interesseranno la regione, specialmente i settori occidentali e settentrionali. Previsti temporali anche su Napoli.

Le zone maggiormente colpite saranno casertano, napoletano, salernitano: qui si sono previsti accumuli pluviometrici fino a 50-70 millimetri, ma non si escludono fenomeni anche più intensi.

Si raccomanda prudenza quindi negli spostamenti ed evitare di percorrere strade prossime a torrenti e corsi d’acqua che potrebbero rapidamente gonfiarsi con le forti piogge.



