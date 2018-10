Allerta meteo Estofex: fase instabile, attesi temporali e nubifragi

Allerta meteo Estofex – Continua la fase di intenso maltempo, oggi coinvolto anche il Centro Nord.

Allerta meteo Estofex – Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di allerta meteorologica (livello 1 su massimo di tre) per la giornata di oggi Sabato 6 Ottobre 2018.

La situazione sinottica vede la presenza sull’Italia di una depressione che dai settori meridionali tende inolitamente a risalire verso Nord. Questa, dati i vivaci contrasti che genera, favorisce la formazione di moderati-forti rovesci e temporali. L’allerta meteorologica riporta la seguente dicitura: “A level 1 was issued across the Tyrrhenian and Adriatic Sea, southern and central Italy, mainly for extreme rainfall and to a lesser extent waterpouts..”

Ovvero: ” Il livello di allerta 1 è stato emanato tra il Mar Tirreno e L’Adriatico, per il Sud e il Centro Italia, principalmente per eccessive precipitazioni temporalesche (nubifragi o flash floods) e in maniera minore per estese waterspouts (trombe marine) .” Le zone maggiormente interessate saranno: Puglia, Friuli, Marche, Lazio, Toscana e Nord Campania. Per approfondire ulteriormente le previsioni per oggi leggi anche:



Articolo di Luca Mennella



SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte