Meteo oggi: piogge e temporali da Nord a Sud, ancora maltempo

Meteo oggi – L’Italia risulta ancora interessata da una vasta circolazione instabile. Insiste il maltempo.

Meteo oggi – La circolazione instabile che da diversi giorni interessa il centro Sud, nel corso della giornata odierna, riuscirà ad apportare fenomeni di instabilità anche sulle regioni del Nord Italia.

Attualmente i fenomeni di maggiore instabilità stanno interessando la puglia centro-meridionale e Calabria ionica dove un intenso temporale v-shape insiste da diverse ore. Qui non si escludono alluvioni lampo e nubifragi. Piogge e locali temporali di moderata instabilità interessano anche: Lazio, Toscana, Umbria, Liguria, alto Veneto e Friuli. Più stabile sui restanti territori. Nel corso del pomeriggio, la situazione tenderà a peggiorare ulteriormente con piogge e temporali che interesseranno: Puglia, Calabria, Sicilia tirrenica, Sardegna, Nord Campania, Lazio, Umbria, Toscana, Marche, Emilia, Veneto e Friuli.

In serata migliora su: Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e regioni adriatiche. Ancora instabile su Puglia meridionale, regioni tirreniche e Nord Est italiano. Temperature stabili nei valori massimi, in aumento in quelli minimi. Ventilazione debole-moderato dai quadranti meridionali. Mari mossi. Leggi anche:



Articolo di Luca Mennella



