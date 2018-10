Trema il sud : forte scossa di terremoto su Catania, paura in Sicilia nella notte

Intensa scossa di terremoto scuote la Sicilia, epicentro vicino Catania. Dati INGV.

Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata registrata oggi 6 ottobre 2018, esattamente alle 02.34, sulla Sicilia orientale a ridosso dell’Etna.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo 4.8 sulla scala richter, con epicentro localizzato a soli 8 km di profondità. Epicentro individuato sul versante meridionale dell’Etna, tra Santa Maria di Licodia, Porrazzo e Paternò, circa 20 km a nord-ovest di Catania.

Il terremoto è stato fortemente avvertito nell’area epicentrale, in particolar modo a ridosso dell’Etna e su Catania dove la terra ha tremato per diversi secondi. Tanta paura tra la popolazione che si è svegliata in un raggio di decine e decine di chilometri. Gente per strada a Catania a seguito del terremoto. Ci sono anche danni all’epicentro (VEDI QUI LE FOTO>>).

Il sisma è stato avvertito anche su Siracusa, Enna, Messina, Acireale, Taormina, Ragusa e addirittura Palermo, Agrigento, Messina e Reggio Calabria.



Articolo di Raffaele Laricchia



