Forte maltempo in Campania: fango, smottamenti e crolli ad Ercolano per un nubifragio

Come previsto attraverso anche un’allerta meteo dedicata, forte maltempo si è abbattuto fra la serata di ieri e la nottata in Campania, colpendo soprattutto la provincia di Napoli.

Ingenti i danni ad Ercolano, dove si è verificato un nubifragio che ha provocato allagamenti, smottamenti e perfino dei crolli. Fango e acqua, complice anche il malfunzionamento delle reti fognarie, hanno invaso le strade.

In corso Umberto I è crollato un muro di cinta di un parco, con i calcinacci che sono finiti in strada e hanno danneggiato diverse automobili in sosta. Per fortuna non si segnalano feriti.

Stamane il tempo è tornato a migliorare ed è il momento della conta dei danni causati dal nubifragio.

se non visualizzi il video clicca qui



Articolo di Francesco Ladisa

