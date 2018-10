Forte scossa di terremoto ad Haiti: crolli, diverse vittime e feriti

Come poc’anzi descritto in questo articolo, una intensa scossa di terremoto di magnitudo 6 sulla scala Richter ha colpito nella notte Haiti. L’epicentro del sisma è stato individuato in mare a pochissimi chilometri dalla piccola isola della Tortuga.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il terremoto ha causato danni importanti nelle località prossime all’epicentro, in particolare sulla stessa isola di Tortuga e nella zona di Port de Paix. Secondo la Protezione civile haitiana, i danni maggiori si sono verificati nelle città di Port-de-Paix, Gros Morne, Chansolme, Turtle Island, Cap-Haïtien, Cayes e Jérémie dove si registrano numerose case crollate. Tra le strutture danneggiate figura anche la chiesa di Saint-Michel situata a Plaisance.

Il bilancio al momento è di 11 vittime e almeno 130 feriti, ma si tratta di una stima del tutto provvisoria.

A seguito della scossa, avvenuta a una profondità di circa 10 km, non è stato diramato alcun allarme di tsunami. Maggiori aggiornamenti potranno essere forniti nel corso delle prossime ore.

Articolo di Francesco Ladisa



