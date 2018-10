Sicilia: nuova scossa di terremoto avvertita nell’entroterra catanese. Segnalazioni numerose da Adrano [aggiornamenti]

Una nuova scossa di terremoto si è verificata nel catanese nella serata di oggi, attorno alle 21.50. Non sono ancora noti esattamente i dati della scossa in quanto l’INGV non ha ancora pubblicato dati ufficiali, ma si è trattato di un movimento tellurico lieve, comunque avvertito distintamente nell’entroterra catanese, nell’area meridionale dell’Etna.

In particolare diverse segnalazioni sono giunte dalla località di Adrano. Nella zona è in atto uno sciame sismico, dopo la forte scossa magnitudo 4.6 della notte del 6 Ottobre.

Nel catanese intanto è in atto anche un temporale, con tuoni udibili nettamente a Catania città e nei paesi vicini. La situazione meteo tuttavia non deve destare particolari preoccupazioni in quanto non sono previsti fenomeni persistenti e duraturi.

Aggiornamenti verranno forniti nelle prossime ore



Articolo di Francesco Ladisa



